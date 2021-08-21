Беспилотник MQ-25 впервые дозаправил самолет E-2D

Перспективный палубный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-25 Stingray, разрабатываемый компанией Boeing для Военно-морских сил (ВМС) США, впервые дозаправил в воздухе самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) E-2D Advanced Hawkeye. Соответствующее видео опубликовано в Twitter.

Испытания состоялись 18 августа. В воздухе БПЛА находился около шести часов. Дозаправка проводилась на высоте около 3 километров и скорости более 400 километров в час. Испытания признаны успешными.

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4 июня беспилотник впервые в истории провел воздушную дозаправку истребителя. Заправка прототипом MQ-25 Stingray самолета F/A-18F Super Hornet ВМС США состоялась в небе над штатом Иллинойс. В воздухе БПЛА находился около 4,5 часа.

Согласно The Drive, первым MQ-25 Stingray должен получить авианосец George Bush типа Nimitz. Кроме дозаправки подобные БПЛА планируется использовать в разведке. Всего ВМС США планирует получить 72 единицы MQ-25 Stingray. Поставки первых беспилотников должны начаться до 2025 года.

Первый полет MQ-25 Stingray, предназначенного для воздушной дозаправки палубных истребителей, например, F-35C Lightning II, состоялся в сентябре 2019 года.