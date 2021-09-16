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В Турции оценили российские беспилотники

Hürriyet: использование Россией роботов «Платформа-М» демонстрирует ее военную мощь
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«Платформа-М»
«Платформа-М»
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россия, впервые выведя на поле боя роботизированные комплексы «Платформа-М», продемонстрировала технологическую мощь. Так в турецкой газете Hürriyet оценили использование в ходе учений «Запад-2021» беспилотников.

В публикации отмечается, что главной особенностью дистанционно управляемых роботизированных ударных комплексов «Платформа-М» на гусеничном шасси, вооруженных четырьмя гранатометами и пулеметом Калашникова, является использование искусственного интеллекта, позволяющему беспилотнику самостоятельно определять цели и двигаться.

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Издание уверяет, что данный российский робот может автономно идентифицировать цели на поле и открывать огонь по противнику, не получая разрешения из командного пункта. «Москва продемонстрировала, что начала серьезную подготовку к беспилотным войнам будущего», — говорится в публикации.

В издании также отметили российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Форпост». В публикации говорится, что БПЛА, способные в течение длительного времени выполнять воздушную разведку, особенно привлекают внимание России после последнего конфликта в Нагорном Карабахе.

Об использовании на учениях «Запад-2021» роботов «Платформа-М» и беспилотников «Орлан» и «Форпост» Минобороны России сообщило 11 сентября.

В марте 2018 года американский аналитик Самуэль Бендетт из CNA в опубликованной War is Boring колонке перечислил имеющихся в распоряжении российских военных боевых наземных роботов, отметив, что «пока еще мало конкретных намеков на сроки, когда такие машины приступят к активной службе». В списке эксперта значились такие крупные системы, как робот-танк «Уран-9», боевой робот «Соратник», три варианта робототехнического комплекса «Нерехта», универсальный самоходный гусеничный дистанционно-управляемый комплекс «Платформа-М» и робот «Вихрь» на базе БМП-3.

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