Песков подтвердил обсуждение Путиным и Лукашенко расширение НАТО на Украину

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко неоднократно обсуждали тему расширения НАТО на территорию Украины. Это подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Комментируя соответствующее заявление белорусского лидера, Песков отметил, что «тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО» на Украину неоднократно упоминалась президентов России.

Кроме того, представитель Кремля добавил, что ответными мерами России и Белоруссии на расширение НАТО будут «действия по обеспечению безопасности двух государств».

Последний раз переговоры между президентами России и Белоруссии состоялись в Кремле 9 сентября. В рамках встречи Путин и Лукашенко подписали 28 союзных программ, которые связаны с унификацией законодательства двух стран в различных сферах экономики, выравниванием условий деятельности хозяйствующих субъектов государств и построением единых финансовых и энергетических рынков.

