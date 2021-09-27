Лукашенко рассказал о специальных лагерях для «работы по Белоруссии» на Украине

Лукашенко: на Украине создаются учебные лагеря, где обучают работе по Белоруссии

В некоторых странах, чье руководство нацелено на конфронтацию с Белоруссией, сложилась неблагоприятная обстановка для суверенитета республики. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с руководством силового блока, передает БЕЛТА.

По его словам, на Украине создается все больше специальных учебных лагерей, где ведется подготовка к работе по Белоруссии, направленная на подрыв общественно-политического порядка в стране. Враждебная атмосфера также сложилась в Польше и Литве, отметил белорусский лидер, и проблемы в отношениях с этими странами касаются не только вопросов нелегальной миграции, но и расширения присутствия там НАТО.

«Но самое печальное — это Украина. У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт. Мы видим, что они творят», — сказал Лукашенко, ссылаясь на данные спецслужб.

Глава государства добавил, что другим доказательством организованной подрывной деятельность на Украине являются различные тайники с оружием на границе с Белоруссией, а также огромное количество проживающих там белорусских эмигрантов.

Ранее Лукашенко сообщил, что стране необходимо быть готовой к отражению военной угрозы и со стороны Украины. В июле белорусский лидер обвинил Украину и США в создании сети террористических ячеек.

По его словам, ячейки маскировались под отряды самообороны, которые должны были в назначенный «день икс» совершить государственный переворот.