Белоруссия назвала действия Украины недружественными

Минск назвал недружественными действия Киева, передает ТАСС.

МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Белоруссии Кирилла Камышева из-за заявления президента Александра Лукашенко о Крыме.

«До внешнеполитического ведомства Украины была в очередной раз доведена глубокая озабоченность белорусской стороны недружественными действиями Украины к Беларуси, которые ведут к кризису в отношениях между странами», — сообщила пресс-служба белорусского посольства на Украине.

При этом на встрече дипломатов была «выражена надежда на возвращение украинской стороны в русло конструктивного и уважительного диалога».

Ранее Лукашенко пообещал признать Крым частью РФ после того, как это сделает «последний олигарх в России».

В Киеве заявили, что «готовность признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом является равнозначной соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины».