В Евросоюзе рассказали о восприятии слов Лукашенко

Европейский союз (ЕС) никак не воспринимает слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о диалоге с Западом. Об этом рассказал представитель главы внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, пишет ТАСС.

Говоря о восприятии заявлений Лукашенко, он подчеркнул, что для Брюсселя важны не слова белорусского президента о нормализации отношений с западными странами, а конкретные дела в этом направлении.

Стано добавил, что в первую очередь главе республики следует «прекратить грубые репрессии и начать разговаривать со своим народом».

Ранее ЕС поддержал введение США, Канадой и Великобританией новых санкций в отношении Белоруссии. В Евросоюзе заявили, что продолжат оказывать давление на режим Лукашенко до тех пор, пока все белорусские политические заключенные не будут освобождены, а в республике «не начнется осмысленный диалог и не состоятся свободные и независимые выборы».

9 августа Лукашенко во время «Большого разговора» с журналистами призвал Запад сесть за стол переговоров, чтобы избежать начала третьей мировой войны. По словам политика, в случае подобного военного конфликта западные страны выйдут проигравшими и понесут огромные потери.

Отношения Белоруссии с Западом резко ухудшились после выборов президента страны, которые прошли в августе 2020 года. Несогласные с шестым президентским сроком Лукашенко вышли на массовые акции протеста, которые жестко подавлялись белорусскими силовиками. Происходящее вызвало огромный резонанс в западных странах. При этом глава республики неоднократно обвинял политические элиты Европы в организации белорусских протестов.