Лукашенко призвал Запад к переговорам во избежание третьей мировой войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Запад сесть за стол переговоров, чтобы избежать начала третьей мировой войны. Об этом он заявил в ходе «Большого разговора» с журналистами, трансляция которого доступна на YouTube.

По его словам, дальнейшее обострение отношений Белоруссии и России с государствами Европейского союза может привести к точке невозврата, поэтому странам важно научиться договариваться между собой. Политик добавил, что в случае начала военного конфликта западные страны выйдут проигравшими и понесут огромные потери.

«Вы же [страны Запада] развяжете третью мировую войну. Вы что, к этому толкаете нас с россиянами? Вы что, хотите победить в этой войне? Не будет победителей, а если будут — это не вы. Поэтому успокойтесь», — предостерег Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что гибридные атаки европейских стран против Белоруссии, России и Китая могут привести к третьей мировой войне. По его словам, вмешательство западных стран во внутренние дела Белоруссии, попытки организовать государственный переворот, а также нацеленная на белорусов информационная пропаганда в конечном итоге породят конфликт мирового масштаба.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Лукашенко. Начавшиеся из-за результатов выборов массовые акции протеста, которые жестоко подавлялись белорусскими властями, вызвали огромный резонанс в западных странах. Сам Лукашенко неоднократно заявлял, что за организацией митингов стоят европейские политические элиты.