Лукашенко предсказал третью мировую войну с участием России и Китая

Гибридные атаки европейских стран против Белоруссии, России и Китая могут привести к третьей мировой войне. Такую позицию выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Sky News Arabia, сообщает РИА Новости.

По его словам, вмешательство западных стран во внутренние дела Белоруссии, попытки организовать государственный переворот, а также нацеленная на белорусов информационная пропаганда в конечном итоге приведут к конфликту мирового масштаба. Главными участниками развязанной европейскими странами войны будут Белоруссия, Россия и Китай, добавил Лукашенко.

Президент отметил, что под европейскими странами он подразумевает не обычных граждан, а «безумных политиков», которые во всем следуют указаниям США и не могут самостоятельно принимать решения в вопросах своей внешнеполитической стратегии.

«Отношения США и стран Западной Европы — это отношения метрополии и колонии», — отметил политик.

Ранее Лукашенко сказал, что Белоруссия находится на пороге не холодной, а «ледяной» войны. Он отметил, что Белоруссия сможет выстоять, только если не поддастся гибридному давлению.

2 июля белорусский лидер сообщил, что в стране раскрыта сеть «спящих» террористических ячеек, которые создавались иностранными спецслужбами с целью свержения власти. По его словам, ячейки маскировались под отряды самообороны, которые должны были в назначенный «день икс» совершить государственный переворот. Президент обвинил в причастности к созданию террористической сети Украину, США, Германию, Польшу и Литву.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Лукашенко. Начавшиеся из-за результатов выборов массовые акции протеста, которые жестоко подавлялись белорусскими властями, вызвали огромный резонанс в западных странах. Сам Лукашенко неоднократно заявлял, что за организацией митингов стоят европейские политические элиты.