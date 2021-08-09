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ЕС поддержал введение новых санкций против Белоруссии

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Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) поддержал введение Соединенными Штатами, Канадой и Великобританией новых санкций в отношении Белоруссии. Об этом 9 августа сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическую службу сообщества.

В документе также отмечается, что ЕС продолжит оказывать давление на режим президента республики Александра Лукашенко до тех пор, пока все политические заключенные не будут освобождены, а в стране «не начнется осмысленный диалог и не состоятся свободные и независимые выборы».

Ранее новый пакет ограничений против Минска приняли в США. Американский лидер Джо Байден заявил, что противозаконные действия Минска представляют серьезную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Вашингтона.

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