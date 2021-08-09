Канада ввела новые санкции против Белоруссии

Власти Канады ввели новые экономические санкции против Белоруссии. Об этом сообщается в заявлении на сайте канадского правительства со ссылкой на министра иностранных дел страны Марка Гарно.

Отмечается, что решение о новых ограничениях в отношении Минска приняли в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека в Белоруссии. «Эти новые меры накладывают ограничения на ключевые секторы экономики Белоруссии и минимизируют доступ белорусских государственных субъектов к международным финансам», — сказано в заявлении властей.

По информации Reuters, ограничения Оттавы нацелены на белорусские ценные бумаги и другие инструменты денежного рынка, долговое финансирование, страхование, а также сферу нефтедобывающей промышленности и калийных удобрений.

Ранее стало известно, что новый пакет ограничений против Минска приняли в США. Американский лидер Джо Байден заявил, что противозаконные действия Минска представляют серьезную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Вашингтона.