СБУ нашла тайник с оружием и взрывчаткой на границе с Белоруссией

Сотрудники СБУ обнаружили схрон с оружием и взрывчаткой на украинско-белорусской границе

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили схрон с оружием и взрывчаткой во время антитеррористических учений в Ровенской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СБУ рассказали, что тайник нашли в лесополосе вблизи поселка Бутово, который находится рядом с украинско-белорусской границей. Его удалось обнаружить в ходе одной из фаз учений украинских силовиков, которая проходила неподалеку от Белоруссии.

Отмечается, что спецназовцы изъяли из спрятанного арсенала две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, восемь ручных гранат РГД-5 с запалами к ним, два магазина к автомату АК-74, 170 патронов калибра 5,45 и 7,62, а также пять килограммов взрывчатки.

В ведомстве заявили о продолжении следственных действий, в ходе которых будет проверена информация о происхождении оружия и лицах, причастных к организации тайника. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в СБУ сообщали, что украинские правоохранители провели антитеррористические учения в Волынской области. Согласно их легенде, перед силовиками стояла задача задержать «диверсантов», планировавших взрывы на Ровенской атомной электростанции.