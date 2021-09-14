Украинские силовики провели учения в Донбассе

Служба безопасности Украины (СБУ) провела контрдиверсионные учения в Луганской области. Об этом пресс-служба ведомства сообщает на своей странице в Facebook.

Учебные маневры прошли в городе Сватово в Донбассе. В них приняли участие представители местных подразделений СБУ, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), органов государственной власти и местного самоуправления.

По легенде учений, условные диверсанты совершили теракт на железнодорожном вокзале, взорвав там две бомбы, украинским силовикам удалось обнаружить остальные места с предполагаемой взрывчатой и предотвратить таким образом еще два взрыва.

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Подчеркивается, что тренировка прошла в условиях, «максимально приближенных к реальным», а ее участники «успешно отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия по предотвращению диверсионных и террористических угроз».

Ранее в СБУ сообщали о проведении антитеррористических учений на границе с Белоруссией в Волынской области. Согласно их легенде, перед правоохранителями стояла задача задержать «злоумышленников», готовивших взрывы на Ровенской атомной электростанции.

До этого главнокомандующий украинских Вооруженных сил Валерий Залужный заявил о проведении на Украине совместных со странами НАТО военных учений «Объединенные усилия — 2021», которые, по его словам, должны стать симметричным ответом на российско-белорусские учебные маневры.