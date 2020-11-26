В центре Киева нашли тайник с боеприпасами

Украинские правоохранители обнаружили в центре Киева тайник с боеприпасами. Об этом со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности страны сообщает РИА Новости.

Схрон с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатки нашли в Печерском районе столицы. Арсенал хранился в подвальных помещениях здания президиума Национальной академии аграрных наук, расположенного вблизи административных зданий органов. В ходе обысков силовики изъяли четыре РПГ, два автомата, почти 40 гранат РГД-5 и Ф-1, а также несколько пистолетов, два артиллерийских снаряда и большое количество патронов к автомату.

В настоящее время обыски продолжаются. Под подозрением оказались руководители академии, возбуждено уголовное дело. Руководство также подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем и получении неправомерной выгоды. Правоохранители изъяли документацию и вещественные доказательства, которые могут подтверждать противоправные действия чиновников.

В июне в Львовской области нашли бандеровский тайник с документами 70-летней давности. Искатели исторических ценностей случайно сделали находку в лесу во время прогулки с металлоискателем. Среди находок — книги, документы и журналы, которые датированы 1940-1950 годами. Также утверждается, что найден военный билет сотрудника НКВД 1948 года (ведомство было преобразовано в Министерство внутренних дел в 1946 году — прим. «Ленты.ру»), который «пытался прорваться в ряды Украинской повстанческой армии (УПА, организация запрещена в России)».