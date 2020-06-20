На Украине нашли бандеровский тайник 70-летней давности

В украинском городе Мостиска Львовской области нашли бандеровский тайник с документами 70-летней давности. Об этом сообщает ТСН.

Искатели исторических ценностей Андрей Савка и Андрей Березяк случайно сделали находку в лесу во время прогулки с металлоискателем. Среди находок — книги, документы и журналы, которые датированы 1940-1950 годами. Также утверждается, что найден военный билет сотрудника НКВД 1948 года (ведомство было преобразовано в Министерство внутренних дел в 1946 году — прим. «Ленты.ру»), который «пытался прорваться в ряды Украинской повстанческой армии (УПА, организация запрещена в России)».

Кроме того, сообщается о вероятности нахождения архивных документов советского командира партизанов Сидора Ковпака. Находку отправили в историко-краеведческий музей.

УПА — вооруженное формирование Организации украинских националистов (ОУН) под командованием Степана Бандеры. В 1943 году боевики организовали так называемую Волынскую резню, жертвами которой могли стать до 100 тысяч этнических поляков, в том числе женщины и дети. После войны УПА развернула вооруженное сопротивление советской власти.

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