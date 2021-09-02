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Политолог рассказал об украинских «сказочках» про НАТО

Политолог Уралов: призывы о вступлении Украины в НАТО лишь формально адресованы Западу
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Фото: Pixabay

Российский политолог, шеф-редактор проекта «Сонар-2050» Семен Уралов оценил призывы Украины предоставить ей членство в НАТО. По его мнению, Западу это не выгодно, а требования чисто формальны и исходят изнутри страны, передает радио Sputnik.

«НАТО превратилась в образ "земли обетованной", которой раньше был Евросоюз: такая очень отдаленная перспектива, ради которой стоит жить. Учитывая, что сказки про ЕС уже закончились, очевидно, что это не получится, теперь начались сказки про НАТО», — отметил эксперт.

Уралов добавил, что призывы рассчитаны на внутреннего украинского потребителя, и на Западе к ним не будут прислушиваться, поскольку вступление в ту или иную организацию должно быть взаимовыгодным. По словам политолога, Киев и так выполняет пожелания западных партнеров, в то время как они не несут формальной ответственности за деятельность руководства Украины.

Ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что членство Украины в НАТО гарантирует стране безопасность после запуска российского газопровода «Северный поток-2». Он подчеркнул, что Украине нужны от Запада не «заверения», а «конкретные гарантии безопасности».

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Североатлантический альянс за поддержку Киева и присутствие в Черноморском регионе, однако заявил, что этого недостаточно.

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