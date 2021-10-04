Евродепутат рассказал о последствиях военной миссии на Украине для Донбасса

Создание военной миссии Европейского союза на Украине ошибочно, его последствиями могут стать проблемы в урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом член комитета Европарламента по международным делам, немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Кра рассказал в разговоре с «Известиями».
«Огромный объем западной помощи украинскому правительству предоставляется без каких-либо обязательств по выполнению Минских требований. Миссия ЕС на Украине — это еще один шаг в неверном направлении, это источник дохода для разжигающего войну киевского правительства», — подчеркнул евродепутат.
Кра добавил, что военная помощь западных стран Украине — ключевой фактор «затягивания войны» в Донбассе. По мнению политика, и сами страны ЕС не хотят устанавливать мир, а собираются продолжать войну.
3 октября источники Welt am Sonntag в ЕС сообщали, что это связано с повышенной «активностью» России на границах. Такая миссия должна стать «выражением солидарности с Украиной» на фоне ситуации с Крымом.
Эту информацию позже подтвердили источники РИА Новости в объединении и пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко. По его словам, Киев действительно обсуждает с Брюсселем возможность пригласить на свою территорию военно-учебную миссию Европейского союза.