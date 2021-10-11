Евросоюз поищет способы обучить украинских военных на свои деньги

Источник РИА Новости в ЕС: объединение изучает запрос Украины о помощи в обучении военных

Европейский союз поищет способы предоставить дополнительную помощь Киеву и обучить украинских военных. Профильный комитет Совета стран ЕС рассмотрит этот вопрос в ноябре, рассказал РИА Новости источник в ЕС.

«Мы внимательно изучаем запрос Украины о помощи в профессиональном военном образовании страны. Мы направили миссию по поиску фактов на Украину в сентябре. Сейчас результаты анализируются», — отметили в объединении. Уже сейчас специалисты предложили ряд опций по предоставлению помощи Киеву, однако Брюссель проведет глубокую оценку таких вариантов, прежде чем обсуждать их с украинской стороной.

Поскольку обучение украинских военных будет проходить в рамках программы помощи Евросоюза, вероятно, Брюссель окажет ее на свои деньги.

3 октября источники Welt am Sonntag в ЕС сообщали, что Европейский союз готов поддержать Украину в военной сфере, что связано с повышенной «активностью» России на границах. Такая миссия должна стать «выражением солидарности с Украиной» на фоне ситуации с Крымом.