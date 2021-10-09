На Украине предрекли России «удар в спину»

Полковник Жданов: появление миссии ЕС на Украине станет ударом в спину для России

Появление военно-учебной миссии Европейского союза (ЕС) на территории Украины может стать «ударом в спину» для России. Об этом украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов написал в статье для портала «Главред».

Жданов отметил, что чем сильнее станут украинские Вооруженные силы, тем меньше шансов у России будет давить на Киев в плане подписания Минских соглашений. Он подчеркнул, что Минские соглашения — это геополитическая задача, которую пытается решить президент России Владимир Путин. Выполнение данных соглашений украинской стороной может привести к изменению баланса сил в Восточной Европе, добавил эксперт.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко заявил, что Киев действительно обсуждает с Брюсселем возможность пригласить на свою территорию военно-учебную миссию Европейского союза из-за повышенной активности российских войск в приграничных регионах.

Дипломат подтвердил информацию источников издания Welt am Sonntag, которые утверждали, что Евросоюз рассматривает планы поддержать Украину на фоне напряженных отношений с Россией, направив в республику ограниченный военный контингент.