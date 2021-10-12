ЕС пообещал поддержать Украину на фоне снижения поставок газа из России

Европейский союз полностью поддержит Украину на фоне снижения поставок газа от «Газпрома» через ее территорию в страны ЕС. С таким обещанием выступила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, цитату приводит Reuters.

По ее словам, ЕК уже изучает различные сценарии поставок газа из стран ЕС на Украину. Политик также призвала страны Европы сделать все для того, чтобы украинская сторона оставалась надежной транзитной страной.

«Мы будем много работать для того, чтобы увеличить мощности поставок газа из стран-членов ЕС. В том числе мы думаем над тем, чтобы построить еще одну линию газопровода из Словакии», — добавила глава ЕК.

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Заявление фон дер Ляйен прозвучало на фоне 23-го саммита Украина — ЕС, стартовавшего 12 октября в Киеве. Планируется, что в рамках саммита стороны подпишут ряд соглашений между Украиной и Европейским союзом, а также выступят с совместным заявлением.

27 сентября «Газпром» заключил с Венгрией два контракта на поставку газа до конца 2036 года. Российская компания будет продавать Будапешту 4,5 миллиарда кубометров газа в год, которые будут поступать на венгерскую территорию через Сербию и Австрию.

1 октября «Газпром» объявил о прекращении транзита российского газа в Венгрию через территорию Украины. В МИД Украины решение венгерских властей назвали недружественным актом в угоду Кремлю и пообещали обратиться в Европейскую комиссию.