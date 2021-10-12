Бывший канцлер ФРГ призвал не считать Россию врагом Европы в газовой войне

Россия всегда была надежным поставщиком газа в Европу. Об этом заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер и призвал не считать Москву врагом ЕС, пишет Handelsblatt.

Рекордное подорожание газа связано, прежде всего, с растущим спросом в Китае, уверен он. Производство газа в России за первые восемь месяцев года выросло, но страна должна была сначала заполнить свои хранилища, поскольку минувшей зимой большая часть газа была использована, пояснил Шредер.

«Более 50 лет Россия, то есть и бывший Советский Союз, была надежным поставщиком — так это было и во времена реально существовавшей холодной войны. Так что Россия не является врагом в этой холодной газовой войне», — уверен экс-канцлер. Он добавил, что только в Германию Россия нарастила экспорт примерно на 40 процентов по сравнению с прошлым годом. Шредер считает, что ситуация на газовом рынке стабилизируется в ближайшие месяцы.

Ранее Ассоциация городов Германии потребовала от властей субсидий на отопление из-за роста цен на газ. У некоторых немецких семей возникли проблемы с оплатой счетов за электроэнергию. Если стоимость топлива продолжит бесконтрольно расти, в стране возникнет угроза «драматического социального дисбаланса», уверены эксперты.