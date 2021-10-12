Оценены доходы России от нефти и газа

Федеральный бюджет России с января по сентябрь был выполнен с профицитом в 1,4 триллиона рублей, согласно предварительной оценке, опубликованной на сайте Министерства финансов страны. Доходы бюджета от продажи нефти и газа за девять месяцев Минфин оценил в 6,2 триллиона рублей.

Общий объем доходов федерального бюджета составил 17,9 триллиона рублей (95,5 процента от финансового плана на 2021 год). В сентябре доходы бюджета превысили расходы на 366,7 миллиарда рублей. Расходы составили 16,5 триллиона рублей, то есть 76,6 процента от общего годового объема.

Федеральная налоговая служба (ФНС) принесла бюджету 11,4 триллиона рублей за девять месяцев, или 93,2 процента от общего прогнозного показателя на год. Федеральная таможенная служба (ФТС) перечислила в государственную казну 4,8 триллиона рублей (96,4 от прогноза на год). Другим ведомствам с января по сентябрь удалось перевыполнить годовой план — они принесли бюджету 1,8 триллиона рублей, или 110,3 процента от общего прогноза.

В октябре стало известно, что на второе место по расходам в бюджете следующего года выйдут траты на оборону. Военные расходы в 2022 году превысят 3,5 триллиона рублей. На экономику будет направлено 3,46 триллиона рублей, а крупнейшим разделом останется социальная политика — более 5,8 триллиона рублей.