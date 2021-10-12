Экономист рассказала об индексации пенсий в 2022 году

В 2022 году пенсии россиян будут проиндексированы в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера. Об этом сообщила профессор кафедры и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова в разговоре с агентством «Прайм».

В настоящее время прожиточный минимум пенсионера в среднем по стране составляет 10 022 рубля. В следующем году он увеличится до 10 277. В связи с этим, страховые пенсии вырастут на 5,9 процентов с 1 января 2022 года, а социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению увеличатся на 7,7 процентов с 1 апреля 2022 года.

Таким образом, с учетом повышения среднегодовой размер пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль, а социальной — 10 307 рублей Юлия Финогенова профессор кафедры и цен РЭУ имени Плеханова

Финогенова отметила, что размер индексации будет выше, чем показатель в 4,3 процента, который предполагался год назад «в условиях более высоких реальных показателей минимального уровня дохода пенсионера».

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Другие выплаты

С 1 февраля 2022 года на 5,8 процентов будут проиндексированы и другие ежемесячные выплаты, которые получают федеральные льготники, в том числе ветераны Великой Отечественной войны, награжденные различными орденами граждане, пострадавшие от радиации, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и некоторые другие категории граждан. Размер ежемесячных денежных выплат зависит от статуса получателя.

Кроме того, в следующем году начнут выплачивать накопительные пенсии женщинам 1967 года рождения. Средний размер составит 2 613 рублей. Помимо этого в ежемесячную денежную выплату входит набор социальных услуг в размере 1 211,7 рубля в месяц. Чтобы в 2022 году получать весь набор или его часть в денежной форме, россиянам необходимо было до 1 октября 2021 года подать соответствующее заявление в территориальный орган ПФР.

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Нерабочие не в счет

Ранее уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов упрекнул Минфин в том, что тот не выделяет деньги на индексацию работающих пенсионеров. По его мнению, пенсионеры хотят работать и готовы заменить мигрантов, однако не делают этого из-за опасений лишиться индексации пенсий. «Они потеряют льготы, их пенсии не будут индексированы. Это дестимулирует людей выходить работать», — сказал он.

22 сентября правительство в очередной раз не одобрило закон об индексации пенсий работающим пенсионерам. По словам властей, мера потребует дополнительных расходов, в то время как законопроект не предлагает никаких источников финансирования.

В свою очередь, председатель президиума Союза пенсионеров России и зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский предложил пенсионерам, которые жалуются на нехватку денег на еду, пойти подрабатывать. «Если есть силы и возможности, то следует где-то подрабатывать. Чудес никаких не бывает», — заявил он. Политик также напомнил, что пенсионеры могут обратиться за разовой материальной помощью, однако отметил, что это не решит постоянных финансовых проблем. По его мнению, причина низких пенсий в России заключается в том, что маленькие зарплаты не позволяют людям накопить на старость и получать в будущем хорошую пенсию.