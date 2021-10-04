Пожаловавшимся на нехватку еды пенсионерам посоветовали подрабатывать

Пенсионерам, которые жалуются на нехватку денег на еду, предложили пойти подрабатывать. Такой совет дал председатель президиума Союза пенсионеров России и зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в интервью NEWS.ru.

«Если есть силы и возможности, то следует где-то подрабатывать. Чудес никаких не бывает», — заявил политик и добавил, что пенсионеры также могут обратиться за разовой материальной помощью, но это не решит постоянных финансовых проблем. Рязанский сообщил, что понимает пенсионеров, которым не хватает средств, так как им необходимо платить не только за еду, но и за лекарства и коммуналку. Выход из ситуации политик видит в социальных надбавках и льготах.

По мнению Рязанского, причина низких пенсий в России заключается в том, что маленькие зарплаты не позволяют людям накопить на старость и получать в будущем хорошую пенсию. Однако политик также отметил, что почти у каждого пенсионера есть некоторая сумма в виде «заначки». «У кого как сложилась жизнь: у кого дети, добросовестно помогающие старикам, у кого-то родные-близкие, а у кого-то никого нет. Им, конечно, тяжелее всего», — заявил Рязанский и подчеркнул, что граждане должны помогать пожилым родителям хотя бы в силу «конституционных обязанностей».

В конце сентября Рязанский раскритиковал предложение первого зампреда Центробанка (ЦБ) России Сергея Швецова, который посоветовал пенсионерам полагаться не только на государство, но и на свои собственные накопления. Председатель Союза пенсионеров посчитал идею чиновника издевательством и заявил, что отложить средства на пенсию при нынешних зарплатах очень сложно.

При этом, по мнению уполномоченного по правам бизнеса при президенте Бориса Титова, многие пожилые люди не выходят на работу, потому что официальное трудоустройство лишит их надбавок к пенсии. 22 сентября правительство в очередной раз не одобрило закон об индексации пенсий работающим пенсионерам. По словам властей, мера потребует дополнительных расходов, однако законопроект не предлагает никаких источников финансирования.

