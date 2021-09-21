Российским пенсионерам предложили искать альтернативы государственной пенсии

В ЦБ предложили пенсионерам полагаться не только на государство, но и на свой капитал

После выхода на пенсию россиянам следует полагаться не только на государство, но и на свой капитал. Такое мнение высказал первый зампред Центробанка (ЦБ) России Сергей Швецов на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, передает ТАСС. Он предложил пенсионерам искать альтернативные источники дохода.

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По мнению Швецова, государство должно действовать так, чтобы граждане выходили на пенсию с накоплениями, а не помогать, когда человек уже на пенсии. «Это называется капитализм. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это социализм», — заявил он. Чиновник считает, что необходимо трансформировать российское общество, которое сейчас ближе к советскому прошлому.

При наличии накоплений пенсионеры могут рассчитывать на альтернативный пассивный доход от акций, облигаций и других финансовых инструментов. Прибыль от инвестиций получают пенсионеры в развитых странах, отметил Швецов. Он посетовал, что акции крупных отечественных компаний принадлежат в основном иностранцам, которые видят в них потенциал, в отличие от россиян.

В середине сентября уполномоченный по правам бизнеса при президенте России Борис Титов заявил, что российские пенсионеры способны решить проблему нехватки иностранной рабочей силы. Бизнес-омбудсмен отметил, что пожилые люди хотят работать, но не делают этого, поскольку официальное трудоустройство лишит их надбавок к пенсии. Выходом из положения он назвал возобновление индексации пенсии работающим пенсионерам.