Назван способ начать получать пенсию супруга

В случае смерти супруга, размер пенсии которого был выше, вдова или вдовец могут претендовать на нее вместо своей. Об этом напомнили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Так указали, что перейти на более высокую пенсию может овдовевший супруг, если он достиг пенсионного возраста или признан нетрудоспособным. Для установления пенсии по случаю потери кормильца необходим факт нахождения на иждивении на дату смерти супруга или утрата источника средств к существованию, а работающие овдовевшие пенсионеры будут лишены такой возможности.

Материалы по теме Вопреки всему. Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет? «Людей станут массово вытеснять» Кто в ближайшем будущем потеряет работу из-за искусственного интеллекта?

Однако, уточнили в ПФР, такой переход не всегда выгоден: фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50 процентов меньше, чем к пенсии по старости, поэтому овдовевший супруг получит пенсию не в том размере, что была у его мужа (жены). Кроме того, при переходе на пенсию супруга не насчитываются специальные доплаты, например, северный стаж. Также не повышаются выплаты при достижении 80 лет.

Отмечается, что гражданин может в любое время вернуться на пенсию по старости. Для этого потребуется подать соответствующее заявление.

В начале сентября в ПФР рассказали, что некоторые россияне имеют право на одновременное получение двух пенсий: одной по линии силовых ведомств, другой — по линии Пенсионного фонда. Речь идет о бывших военнослужащих, работниках прокуратуры, Министерства обороны, МВД, ФСБ и некоторых других ведомств. Вторая пенсия может быть назначена военному пенсионеру, если он достиг общеустановленного возраста и имеет необходимый страховой стаж. Также у него должно быть необходимое количество личных пенсионных коэффициентов и установление пенсии за выслугу лет или по инвалидности по линии силового ведомства.

Ранее в ПФР объяснили, что одной из причин неправильного размера пенсии россиян может стать ошибка в документах. Там отметили, что на сами пенсионные выплаты и их назначение влияют неправильно указанная в трудовой книжке должность или отсутствие печати. Для того, чтобы этого избежать, рекомендуется заранее обращаться в ведомство. В таком случае специалисты могут забрать все имеющиеся документы на проверку и при необходимости запросить недостающие сведения у предыдущего работодателя, в архиве или в органах социального обеспечения другого государства.