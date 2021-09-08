Россиянам рассказали о возможности получать две пенсии одновременно

Россияне могут получать пенсии по линии силовых структур и от ПФР

Некоторые россияне имеют право на одновременное получение двух пенсий: одной по линии силовых ведомств, другой — по линии Пенсионного фонда России (ПФР), рассказали в ведомстве.

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Речь идет о бывших военнослужащих, работниках прокуратуры, Министерства обороны, МВД, ФСБ и некоторых других ведомств. Вторая пенсия может быть назначена военному пенсионеру, если он достиг общеустановленного возраста и имеет необходимый страховой стаж. Также у него должно быть необходимое количество личных пенсионных коэффициентов и установление пенсии за выслугу лет или по инвалидности по линии силового ведомства.

Ранее сообщалось, что российские пенсионеры могут получать дополнительные выплаты за родственников. Деньги предусмотрены рядом государственных программ.

Средства могут поступать в рамках страховой либо социальной пенсии по потере кормильца, в виде ежемесячных денежных выплат, дополнительного материального обеспечения, а также по правопреемству или наследству в связи со смертью или пропажей родственника.

При наличии на иждивении нетрудоспособных родственников (детей, родителей, супругов, братьев, сестер, внуков, дедушек и бабушек) пенсионер также может получать повышенную фиксированную выплату.