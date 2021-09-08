В ПФР объяснили россиянам ошибки при начислении пенсии

Одной из причин неправильного размера пенсии россиян может быть ошибки в документах, объяснили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Там отметили, что на сами пенсионные выплаты и их назначение влияют неправильно указанная в трудовой книжке должность или отсутствие печати. При этом в ПФР напомнили, что пенсия назначается со дня обращения за ней с заявлением и всеми необходимыми документами.

«В имеющихся же документах встречаются ошибки — например, неправильно указана должность в трудовой книжке или отсутствует печать. А это может повлиять и на размер пенсии, и в принципе — на ее назначение», — подчеркнули в фонде.

Для того, чтобы этого избежать, рекомендуется заранее обращаться в ведомство. В таком случае специалисты могут забрать все имеющиеся документы на проверку и при необходимости запросить недостающие сведения у предыдущего работодателя, в архиве или в органах социального обеспечения другого государства. При получении права на пенсию все документы будут готовы, а выплаты будут назначены в наиболее сжаты сроки.

Ранее специалист негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее» Евгений Биезбардис рассказал о праве российских пенсионеров на дополнительные выплаты за родственников. Так, в зависимости от обстоятельств пенсионер может рассчитывать на доплату по одной или нескольким программам поддержки.