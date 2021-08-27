Уточнены получатели новых выплат российским пенсионерам

В ПФР разъяснили, кто получит единовременные выплаты пенсионерам в 10 тысяч рублей

Без единовременных выплат пенсионерам, полагающимся постоянно проживающим в России гражданам, останутся те, кто начнет получать пенсии от Пенсионного фонда России после 31 августа 2021 года, следует из разъяснений на сайте Пенсионного фонда России (ПФР) по Белгородской области. Те же, кто будет получателем пенсий до этой даты, получат дополнительные 10 тысяч рублей в сентябре, уточняется в сообщении.

При этом никаких дополнительных заявлений гражданам подавать не нужно, подчеркнули специалисты ПФР. Если же у гражданина есть сразу две пенсии, одну из которых он получает через Пенсионный фонд, то новую выплату также обеспечит территориальный орган ПФР.

Из начисленных средств не могут быть сделаны никакие удержания «на основании исполнительных документов, решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, решений судов о взыскании сумм пенсий и иных социальных выплат вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке», подчеркивается в материале.

Указ о единовременных выплатах 23 августа подписал президент России Владимир Путин. На поддержку пенсионеров потребуется около 500 миллиардов рублей, а число получателей, уточняла замглавы Минтруда Ольга Баталина, достигнет 43 миллионов человек.