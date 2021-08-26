Российским пенсионерам разъяснили порядок получения выплат в сентябре

Специалисты отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области разъяснили российским пенсионерам порядок получения единоразовых выплат в сентябре 2021 года. По данным ПФР, никаких заявлений подавать не нужно.

Гражданам, постоянно проживающим на территории России и по состоянию на 31 августа получающим пенсии через Пенсионный фонд, обеспечат единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Все пенсионеры получат деньги в сентябре, деньги будут выплачены тем же способом, что и обычная пенсия.

10 тысяч рублей получат все российские пенсионеры в сентябре

Если у гражданина есть сразу две пенсии, одну из которых он получает через Пенсионный фонд, то новую выплату также обеспечит ПФР.

Обращаем внимание, что данная выплата не учитывается при определении права гражданина на получение иных выплат и мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством, и из нее не производятся взыскания по исполнительным документам Специалисты ПФР о единоразовых выплатах всем пенсионерам

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Указ президента

24 августа президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. Согласно документу, который был размещен на сайте Кремля, деньги переведут в сентябре. Пенсионный фонд самостоятельно подготовит все нужные бумаги. Также в президентском указе отмечается, что выплату могут направить позже, если не успеют сделать это в сентябре. С предложением выплатить пенсионерам в этом году по 10 тысяч рублей, а военнослужащим — по 15 тысяч рублей Путин выступил 22 августа. Он уточнил, что мера коснется всех пенсионеров, в том числе работающих и военных. Глава государства уточнил, что выплата в этом году коснется всех пенсионеров, в том числе работающих и военных. По его мнению, одной тысячи, предусмотренной в качестве добавки к пенсии, недостаточно.

Как уточнила замглавы Минтруда Ольга Баталина, единовременные выплаты коснутся 43 миллионов человек. Так она ответила на вопрос, кому положены дополнительные 10 тысяч рублей.

Порядка 43 миллионов человек [это коснется] Ольга Баталина о том, кому положены 10 тысяч рублей

Будущая пенсия

Ранее в августе Министерство труда утвердило порядок информирования россиян о предполагаемой сумме накоплений и будущем размере пенсии. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Антон Котяков, он вступает в силу с 2022 года. Согласно приказу, информацию могут получить женщины, достигшие 40 лет и мужчины от 45 лет, которые не получают пенсионные выплаты по старости, в том числе досрочные, или страховой пенсии по инвалидности. Информирование будет проходить один раз в три года, начиная с указанного возраста, по форме, утвержденной документом Минтруда.

Граждане, зарегистрированные на портале Госуслуг, автоматически получат информацию в личном кабинете в указанные в приказе сроки. Те, у кого нет регистрации, могут лично или через представителя подать запрос в Пенсионный фонд России и получить уведомление при посещении территориального органа или по почте.