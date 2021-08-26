Российским пенсионерам разъяснили порядок получения выплат в сентябре

Специалисты отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области разъяснили российским пенсионерам порядок получения единоразовых выплат в сентябре 2021 года. По данным ПФР, никаких заявлений подавать не нужно.
Гражданам, постоянно проживающим на территории России и по состоянию на 31 августа получающим пенсии через Пенсионный фонд, обеспечат единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Все пенсионеры получат деньги в сентябре, деньги будут выплачены тем же способом, что и обычная пенсия.
Если у гражданина есть сразу две пенсии, одну из которых он получает через Пенсионный фонд, то новую выплату также обеспечит ПФР.
Указ президента
24 августа президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. Согласно документу, который был размещен на сайте Кремля, деньги переведут в сентябре. Пенсионный фонд самостоятельно подготовит все нужные бумаги. Также в президентском указе отмечается, что выплату могут направить позже, если не успеют сделать это в сентябре. С предложением выплатить пенсионерам в этом году по 10 тысяч рублей, а военнослужащим — по 15 тысяч рублей Путин выступил 22 августа. Он уточнил, что мера коснется всех пенсионеров, в том числе работающих и военных. Глава государства уточнил, что выплата в этом году коснется всех пенсионеров, в том числе работающих и военных. По его мнению, одной тысячи, предусмотренной в качестве добавки к пенсии, недостаточно.
Как уточнила замглавы Минтруда Ольга Баталина, единовременные выплаты коснутся 43 миллионов человек. Так она ответила на вопрос, кому положены дополнительные 10 тысяч рублей.
Будущая пенсия
Ранее в августе Министерство труда утвердило порядок информирования россиян о предполагаемой сумме накоплений и будущем размере пенсии. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Антон Котяков, он вступает в силу с 2022 года. Согласно приказу, информацию могут получить женщины, достигшие 40 лет и мужчины от 45 лет, которые не получают пенсионные выплаты по старости, в том числе досрочные, или страховой пенсии по инвалидности. Информирование будет проходить один раз в три года, начиная с указанного возраста, по форме, утвержденной документом Минтруда.
Граждане, зарегистрированные на портале Госуслуг, автоматически получат информацию в личном кабинете в указанные в приказе сроки. Те, у кого нет регистрации, могут лично или через представителя подать запрос в Пенсионный фонд России и получить уведомление при посещении территориального органа или по почте.