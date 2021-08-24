Дополнительные выплаты получат 43 миллиона российских пенсионеров

Выплаты по 10 тысяч рублей получат 43 миллиона пенсионеров в России, рассказали в Минтруда

Дополнительные выплаты, обещанные президентом Владимиром Путиным, получат несколько десятков миллионов человек. Как сказала замглавы Минтруда Ольга Баталина, единовременные выплаты коснутся 43 миллионов человек. Ее слова приводит ТАСС.

«Порядка 43 миллионов человек [это коснется]», — сказала она, отвечая на вопрос, кому положены дополнительные 10 тысяч рублей.

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Ранее во вторник, 24 августа, Путин пообещал выплаты в 10 тысяч рублей всем пенсионерам. По его словам, деньги получат все: и работающие, и нет. Соответствующий указ он уже подписал. Выплаты начнутся с сентября и будут производиться автоматически, подавать заявления для этого не нужно. В Госдуме, Совфеде и Счетной палате сошлись во мнении, что на это потребуется 500 миллиардов рублей.

С предложением выплатить пенсионерам в этом году по 10 тысяч рублей, а военнослужащим — по 15 тысяч рублей президент выступил 22 августа в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия». По мнению Путина, повысить доходы некоторых категорий россиян нужно из-за ускорившейся в 2021 году инфляции.

При этом, дополнительные выплаты российским гражданам, помимо тех, что уже анонсированы, не планируются. Говоря об этом, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, попросил не забывать о выплатах, которые уже прошли, в первую очередь для «граждан с детьми в разной конфигурации».