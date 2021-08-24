В России предложили создать второй Пенсионный фонд

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил создать Фонд старших поколений (ФСП) для выплат пенсии тем, кто родился до 1967 года и не платил страховые взносы в полном объеме. Такая инициатива содержится в концепции «ре-реформирования» пенсионной системы Столыпинского клуба, одним из основателей которого является Титов, передает РБК.

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Второй Пенсионный фонд нужен, поскольку россияне не удовлетворены размерами пенсии, объяснил Титов. «Пенсионеры стали беднее, несмотря на повышение пенсионного возраста. Пенсии теряют покупательную способность, их индексация отстает от инфляции», — сказал он.

Наполнять ФСП предлагается за счет прямых дотаций государства, отчислений, которые делаются людьми старше 1967 года, а также с помощью специализированных поступлений в бюджет (например, налога на роскошь, части акцизов на алкоголь и табак).

Кроме того, эксперты Столыпинского клуба раскритиковали размер страховых взносов в стране в размере 30 процентов, посчитав его завышенным. Они считают, что ставку можно установить на уровне 15 процентов. Также они предложили дать право россиянам самим определять, когда выходить на пенсию (но не раньше 60 лет для мужчин и женщин и при наличии трудового стажа не менее 35 лет).

Эксперты считают нужным заменить балльную формулу расчета пенсии на стажево-заработковую формулу, а также разрешить «выкупать» пенсионный стаж, полностью или частично.

Президент России Владимир Путин 22 августа выступил с предложением выплатить пенсионерам в этом году по 10 тысяч рублей, а военнослужащим — по 15 тысяч рублей. Он уточнил, что мера коснется всех пенсионеров, в том числе работающих и военных.