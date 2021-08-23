Россияне начнут получать информацию о размере будущей пенсии

Министерство труда утвердило порядок информирования россиян о предполагаемой сумме накоплений и будущем размере пенсии. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Антон Котяков, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступает в силу с 2022 года.

Утвердить порядок предоставления сведений застрахованному лицу о суммах средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений согласно приложению №1 Приказ Минтруда

Кто может получить сведения

Согласно приказу, информацию могут получить женщины, достигшие 40 лет и мужчины от 45 лет, которые не получают пенсионные выплаты по старости, в том числе досрочные, или страховой пенсии по инвалидности.

40 лет возраст, которого должна достичь женщина, и 45 — мужчина, чтобы получать информацию о размере будущей пенсии

Информирование будет проходить один раз в три года, начиная с указанного возраста, по форме, утвержденной документом Минтруда

18 августа группа депутатов фракции КПРФ и сенатор Василий Иконников внесли в Государственную Думу законопроект о возвращении с 1 января 2022 года прежнего пенсионного возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости с 60-ти лет для мужчин и с 55-ти лет для женщин.

Как считают депутаты, вместо того, чтобы повышать пенсионный возраст в 2018, нужно было усовершенствовать механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы. Например, с помощью пополнения ее за счет части налогов. Член Совета Федерации Валерий Рязанский, представляющий партию «Единая Россия», назвал инициативу пиаром. Он отметил, что предложение не поддержат ни Госдума, ни правительство, поскольку слишком большой путь пройден, и возвращения к прежней системе не будет.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предупредил, что законопроект о понижении пенсионного возраста уже несколько раз отклоняли, и пока невозможно предугадать, какой результат будет на этот раз.

Как получить информацию

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Граждане, зарегистрированные на портале Госуслуг, автоматически получат информацию в личном кабинете в указанные в приказе сроки. Те, у кого нет регистрации, могут лично или через представителя подать запрос в Пенсионный фонд России и получить уведомление при посещении территориального органа или по почте.

Ранее в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Челябинской области россиянам назвали способ увеличить свои пенсии. Это можно сделать благодаря участию в программе государственного софинансирования, которая осуществляется в течение 10 лет с момента первого платежа.

