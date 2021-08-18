В Госдуме назвали условия снижения пенсионного возраста

Те, кто поддержал повышение пенсионного возраста, до сих пор имеют определенные политические риски, подобное решение даже отразилось на голосовании и снизило рейтинг партии власти. Тем не менее, законопроект о его понижении уже несколько раз отклоняли и пока невозможно предугадать, какой результат будет на этот раз. Об этом «Ленте.ру» рассказал депутат Госдумы Ярослав Нилов.
Нилов подчеркнул: в ЛДПР были против повышения пенсионного возраста и уже вносили законопроекты, направленные на его снижения для определенных групп лиц, например, для жителей Дальнего Востока, Севера и других категорий. Тем не менее все они были отклонены.
О дальнейшей судьбе законопроекта судить невозможно
«Концептуально идею мы поддерживаем, и, когда будет рассмотрение в комитете, мы проголосуем "за". Но для того, чтобы законопроект рассмотрели, он должен быть внесен без нарушений, в частности, необходимо заключение правительства, в противном случае это станет нарушением 104 статьи Конституции. Решение же многих депутатов, в свою очередь, будет зависеть от того, какую позицию займет правительство, но, по нашему опыту, по аналогичным законопроектам приходят негативные оценки. В любом случае, пока законопроект КПРФ был подан с нарушениями, и о дальнейшей его судьбе судить невозможно», — объяснил Нилов.
Фактическое игнорирование правительством аналогичных предложений ЛДПР депутат объяснил оппозиционной направленностью партии. Тем не менее он обратил внимание на то, что определенных изменений в пенсионном законодательстве им все же удалось добиться.
«Речь идет о поправках, когда мы предложили пополнять пенсионный фонд за счет средств, конфискованных у коррупционеров. Инициативу поддержали даже несмотря на отрицательное заключение правительства. Так что периодически законопроекты все же принимаются, может, под другим авторством, может, они регулируются указом президента. Конечно, с моральной точки зрения нам это не очень приятно, но главное, что вопрос решен и норма начинает действовать в интересах людей», — подчеркнул депутат.
Нилов добавил, что повышение пенсионного возраста до сих пор несет политические риски для тех, кто его поддержал. Это ослабило рейтинг партии власти. И вопрос остается только в том, готова ли правящая партия признать, что решение необходимо отменить.
«Это, в свою очередь, покажет дальнейшая работа над этим и другими подобными законопроектами. Ну а зависеть будет от того, какое количество представителей различных партий будет в комитете. Если большинство окажется за партией власти, серьезные изменения продвигать окажется непросто», — резюмировал Нилов.
Ранее, в марте 2021 года, в российском правительстве отвергли законопроект о снижении возраста выхода на страховую пенсию по старости. Тогда предлагалось снизить возраст выхода на страховую пенсию по старости с 65 лет до 61 года для мужчин и с 60 до 56 лет для женщин.