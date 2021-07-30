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Российским пенсионерам рассказали о не требующих оплаты налогах

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Фото: pixabay.com

Эксперт негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее» Евгений Биезбардис в беседе с агентством «Прайм» рассказал российским пенсионерам о не требующих оплаты налогах. Так, им не нужно платить налоги, связанные с доходом и имуществом.

Как пояснил специалист, государство пересмотрело некоторые налоговые льготы, чтобы улучшить материальное положение россиян старшего возраста. Многие их них после выхода на пенсию продолжают работать. Несмотря на то, что пенсии и пособия не облагаются налогом, НДФЛ удерживается из других официальных поступлений, часть из которых можно вернуть посредством налогового вычета. Это возможно в случаях, если работающий пенсионер оплатил медицинские расходы, траты на обучение, повышение квалификации, приобретение недвижимости и при осуществлении инвестиций, иногда и в пользу своих близких, перечислил Биезбардис.

Эксперт отметил, что работодатель по некоторым основаниям уменьшит НДФЛ, а по ряду других придется заявлять получение средств либо подав налоговую декларацию или через работодателя. В последнем случае удерживаемый работодателем налог будет уменьшен, и ждать рассмотрения декларации не потребуется.

Кроме того, в ряде регионов предусмотрены льготу по транспортному налогу, а с 2017 года — во всех субъектах действует льгота по земельному налогу. Он не взимается с участка с площадью до шести соток, однако регионы могут распространять ее на участки большей площадью. При этом такую льготу имеют и предпенсионеры — граждане, которым осталось пять лет до достижения пенсионного возраста. Также пенсионеры могут сэкономить на имуществе физлиц.

Биезбардис рекомендовал разобраться во всех нюансах налоговых вычетов заранее при планировании своего пенсионного будущего. Это может оказаться весьма выгодно, заметил он.

Ранее глава НПФ «Будущее» Светлана Касина уличила россиян в непонимании принципов работы накопительной пенсионной системы. Она предположила, что у них не было лишних денег либо они не поверили в эту инициативу. «В любом случае основой накопительной части пенсии стали взносы работодателей в размере 2-6 процентов, и за счет них накопить получилось, увы, немного», — отметила Касина.

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