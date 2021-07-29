Онлайн-переводы в России поставили рекорд

Более 75 процентов взрослого населения России за последний год переводили деньги через интернет или через мобильные приложения банков, рассказали в Центральном банке страны. Этот показатель стал рекордным, по сравнению с 2018 годом увеличившись более чем на 20 процентов.

ЦБ провел опрос в мае 2021 года, замерив индикаторы финансовой доступности за прошлый год. При исследовании выяснилось также, что в стране активно растет использование карт. В розничном обороте их доля увеличилась более чем на 10 процентов, до 67,6 процентов, а безналичные платежи в целом выросли до 70,3 процента на 5,6 процента.

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В ЦБ связывают такое развитие ситуации с пандемией и коронавирусными ограничениями. Они же, по мнению банка, стали причиной того, что население заявило о меньшей удовлетворенности услугами финансовых организаций — банков, ломбардов, брокеров и других учреждений сектора. Положительно оценили работу хотя бы одного типа организаций 75 процентов опрошенных, что почти на 15 процентов ниже уровня 2018 года. При этом малый и средний бизнес, напротив, стал больше доволен их работой — доля в 2020 году возросла до 82,3 процента, что на 2,2 процента выше уровня двухлетней давности.

В апреле стало известно, что российские банки по инициативе регулятора могут обязать предоставлять своим клиентам возможность ограничения онлайн-оплаты. Такая услуга уже есть в некоторых кредитных учреждениях, предполагается, что она подойдет тем, кто редко пользуется подобными платежами и переводами.