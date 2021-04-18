В России задумали обязать банки давать возможность ограничения онлайн-оплаты

В России банки могут обязать предоставлять своим клиентам возможность ограничения онлайн-оплаты. В ряде кредитных организаций поддержали соответствующую инициативу Центробанка, сообщает РИА Новости в воскресенье, 18 апреля.

«У клиента могут быть различные причины для того, чтобы ограничить дистанционный доступ к своим счетам, и банк должен предоставить ему такую возможность», — рассказал о задумках глава направления департамента розничного бизнеса Новикомбанка Евгений Гладилин.

В ряде кредитных организаций уже есть подобная услуга. Так, клиенты банка «Русский Стандарт» могут устанавливать на сутки или на месяц ряд ограничений на онлайн-операции по картам, а также на снятие наличных. Кроме того, можно установить запрет на операции за рубежом. Сообщается, что подобный функционал есть и в Совкомбанке.

В то же время в банке «Открытие» пока не планируют создавать подобный сервис, отметив, что в случае, если этого потребует регулятор, «банк понесет дополнительные расходы на ИТ-реализацию крупных доработок в своих системах».

При этом в банке не ожидают снижения комиссионного дохода, поскольку сервис отключения платежей будет актуален для клиентов, которые в обычной жизни редко пользуются онлайн-платежами и переводами.

Ранее сообщалось, что Центробанк предложил внести изменения в Уголовный кодекс для наказания телефонных мошенников. Согласно заявлению ЦБ, необходимо сделать так, чтобы преступники, использующие методы социальной инженерии для обмана клиентов банка, попадали под часть 6 статьи 159 Уголовного кодекса «Мошенничество». Максимальное наказание по ней составляет шесть лет лишения свободы.