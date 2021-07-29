Экономика
 
Последние новости
На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу материи
Дело о смертельном ДТП с военными под Москвой направлено в суд
Россиянин устроил погоню за женой и протаранил ее авто с тремя детьми внутри
Онищенко развеял мифы о вакцинации против COVID-19
Загадочные изображения котов на улицах города заинтересовали москвичей 
Москва решила обогнать по чистоте мировые столицы
В «Векторе» сообщили о 26 миллионах привитых россиян
Взыскание миллиардов долларов с России в пользу ЮКОСа обжалуют
В Госдуме назвали условие для выплаты «дочке» ЮКОСа миллиардов долларов
Украинский подросток-живодер сознался в убийстве шестилетней девочки
Новости партнеров
Прослушать новость

У россиян стало меньше свободных денег

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Объем свободных денег в среднестатистическом домохозяйстве в России в июне на годовом уровне стал на семь процентов меньше, говорится в сообщении исследовательского холдинга «Ромир», поступившем в «Ленту.ру». При этом в июне, как и в предыдущем месяце, показатель рос.

За 100 процентов в исследовании принимается показатель января 2019 года, ставший исходной точкой расчета индекса свободных денег (ИДС). В июне ИДС составил 94 процента. «Мы видим, что индекс остается ниже, чем год назад, и даже ниже, чем в январе 2019 года, когда мы начали его считать, притом что цены на многие товары выросли. Растет закредитованность населения, покупательская способность с учетом роста цен восстанавливается очень медленно», — объяснила исполнительный директор Ромир и MILE Group Инна Караева.

Ромир понимает «свободные деньги» как те средства, которые остаются у россиян после того, как они потратятся на необходимые товары и услуги — например на еду, товары повседневного спроса, оплату коммунальных счетов и транспорт. Эти траты оцениваются на основе данных панельного исследования Romir Scan Panel, которое учитывает данные о потреблении 40 тысяч человек в 220 городах России. Средние доходы при этом определяют на основе собственных расчетов «Ромира» и Росстата.

В начале июня холдинг подсчитал, что у 65 процентов россиян не оказалось финансовой подушки. На вопрос о наличии подобных сбережений положительно ответили 35 процентов опрошенных: деньги отложены у 35 процентов мужчин и 34 процентов женщин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Европейцы накопили 700 миллиардов евро лишних сбережений
Почти две трети россиян не смогли собрать денег на черный день
У российских семей стало меньше свободных денег
Другие материалы рубрики
Экономика00:01 2 июня

Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.

Почему Россия вынуждена спасать ее?
05:4628 июля

Миру предсказали годы высоких цен

04:3128 июля

Восстановление мировой экономики оказалось под угрозой

03:5828 июля

В России предупредили о возможной нехватке сигарет

Экономика00:0325 мая

Отрицательный рост.

Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
03:3028 июля

Европу призвали к гибкости в экономике

03:3728 июля

Россиян предупредили о резком росте цен на кофе

03:0328 июля

Китай обрушил биржу своего бунтующего города

Экономика00:0118 мая

Давай на спор.

Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?
02:3928 июля

Глобальный дефицит чипов ударил по производству Apple

02:4428 июля

Названы российские регионы с самой высокой зарплатой

02:3428 июля

Украина начала закупать дизельное топливо в Испании

Россия
«Три секунды до взрыва вечностью казались»
Легендарный российский офицер о боях за Грозный, трусости военных и Невзорове
Все материалы
Мир
Байдена обвинили в «избегании» санкций против Путина
Цели номер один.
Как мировые лидеры становились жертвами террористов, военных и иностранных агентов
Россия предложила привлечь новых участников к договору с США по вооружениям
ВОЗ рассказала о стремительном росте смертности от коронавируса
Владимир Путин и Реджеп ЭрдоганДипломатическая акробатика.
Турция не признает Крым и продает оружие Украине. Как ей удается дружить с Россией?
Ассанжа лишили гражданства Эквадора
10 лет назад Андерс Брейвик убил 77 человек.
Почему его идеи до сих пор вдохновляют последователей?
Все материалы
Бывший СССР
Армения отчиталась о трех погибших в результате столкновений с Азербайджаном
В Литве полиция разогнала протестующих против строительства лагеря для нелегалов
Армения заявила о провокации и нарушении перемирия на границе с Азербайджаном
«Мусор с советским менталитетом»
В Прибалтике опять воюют с русским языком. Почему его считают угрозой для Европы?
Политолог посоветовал украинцам «ползти на коленях» к России за газом
Год назад белорусы решили устроить революцию.
Что стало с лидерами оппозиции, которые не смогли свергнуть Лукашенко?
Все материалы
Экономика
Россию уличили в уничтожении продуктов на 1,6 триллиона рублей
Инвестиции в ESG помогут увеличить прибыль Сбера
Искусственное мясо захватывает мир.
Почему Россия оказалась к этому не готова?
Доходы россиян оказались скрытыми
Tele2 снова стал самым быстрорастущим оператором в мире
Час расплаты.
Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
Все материалы
Силовые структуры
Адмирала ВМФ заподозрили в убийстве семьи.
Его жену и сына нашли зарезанными, сам офицер погиб под колесами поезда
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Ильгар Данабаш«Он был стратегом воровской войны»
Как убийство советника Деда Хасана навсегда изменило криминальный мир Москвы
Все материалы
Наука и техника
Раскрыт похожий на Windows 11 вирус
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
В США назвали самую совершенную российскую подлодку
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Эксперт назвал опасную в iPhone функцию
Биолог спрогнозировала появление новых мутаций COVID-19 на базе «дельта»-штамма
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
Бернио Верхаген«Как игрок он никто»
Голландский футболист стал главным аферистом в спорте. Как он заключал контракты, не умея играть?
Радость Италии, слезы датчан и безумие болельщиков.
Самые яркие моменты Евро-2020
Сборная Италии Поверженные «Львы».
Драма Англии, триумф Италии и фиаско сборной России. Чем запомнится Евро-2020
«Ничего еще не кончено!»
Макгрегор сломал ногу в схватке с Порье. Не пора ли злому ирландцу завершать карьеру?
Все материалы
Культура
Рабы, расисты и супергерои:
20 лучших сериалов, вышедших в 2021 году
Дядя и хрюша.
Как Николас Кейдж вновь удивляет человечество в триллере о похищении свиньи
«Всегда хотела быть наравне с мужчинами»
Легенда гонконгских боевиков — об экшене, безумных трюках и Джеки Чане
Мультивселенные, диктаторы, бог-бисексуал:
чем закончился сериал «Локи» и зачем он нужен Marvel?
Все материалы
Интернет и СМИ
В России оштрафовали Google на три миллиона рублей
За миллиардами людей во всем мире следят камеры. Чем это опасно?
 
Ведущая «Дома-2» развеяла популярный миф о проекте
«Год горя и одиночества»
Пустота и попытки пережить смутные времена: лучшие фотографии мира, снятые на iPhone
Мужчину не пускали в Россию из-за слишком длинного имени
Невеста пригласила на свадьбу неожиданную гостью и испортила торжество
Спецслужбы прослушивают смартфоны главных людей на планете.
Среди жертв шпионажа Макрон, Дуров, премьер-министры и короли
Все материалы
Ценности
Появилась информация о первой беременности Пэрис Хилтон
Себастьян Курц в кампании партии Die neue VolksparteiКлевый канцлер.
Как самый сексуальный политик планеты бросил университет и возглавил страну
Модель сделала пластику лица и попала в реанимацию
Тонким бровям из 90-х предрекли возвращение в моду
Фанаты сравнили новую прическу Робби Уильямса с интимной стрижкой из 90-х
Все материалы
Путешествия
Россиянин побывал в Краснодарском крае и назвал его курорты «гадюшником»
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Медведь убил российского туриста в природном парке
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Девять российских авиакомпаний запросили допуск на полеты в Египет
«Я не могла вдохнуть без всхлипа и слез»
Россиянка отправилась в горы и едва не сошла с ума. Что ей пришлось пережить?
В Сочи уволили предложившего спасать утопающих за деньги маркетолога
Все материалы
Из жизни
Мать придумала способ заставить ребенка убираться и разозлила других родителей
«Я поняла, что покончу с собой»
Что вынуждает горожан уходить в леса, надевать шкуры и жить как первобытные люди
Рыба спряталась от акулы за мужчиной и попала на видео
«Они верят, что для успеха нужно задобрить духов»
История россиянина, переехавшего в Таиланд, а потом — в Швейцарию
Мужчина дважды выиграл в лотерею семь миллионов рублей и назвал счастливые числа
«Мы страдаем молча»
Трансгендеры в Азии переживают тяжелые времена. Как пандемия перевернула их жизнь?
Названы сторонники принца Гарри в королевской семье
Все материалы
Представлен самый защищенный Mercedes-Benz S-Class
Туалет, отделка камнем и кофемашина: странные автомобильные опции
Без этих опций точно можно прожить
Ford показал новый вид городского транспорта
Сибирский тест: обновленный Mitsubishi Pajero Sport
Насколько оживляют внедорожник некоторые электронные дополнения?
Volkswagen показал доступный кроссовер Taigo
Porsche 928: свой среди чужих, чужой среди своих
История гран-туризмо, который ставил пуристов на уши задолго до Cayenne
Внедорожник Haval H9 обновился в третий раз
Все материалы
Среда обитания
В России захотели ужесточить правила продажи жилья
Ближе к Западу.
Море, свежий воздух и дешевое жилье: как россияне нашли достойную замену Сочи
Неизвестные накупили в Москве дорогих квартир на 94 миллиарда рублей
Британский телеведущий поселился у коллеги Дэвида Бекхэма
Красивая ошибка.
Молодая пара случайно потратила последние деньги на разрушенный особняк. Что из этого вышло?
Глобальная катастрофа настигла мир раньше времени
«Рост цен не прекратится»
В России урезали программу льготной ипотеки. Стоит ли поспешить с покупкой квартиры?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Крещение киевлян«По крещеным детям плакали, как по мертвым»
Историк о главных мифах про крещение Руси
«Нам выпал шанс испытать себя»
Как муж с женой купили старинную фабрику и возродили легендарное русское ремесло
«Это таинственно, по-королевски»
Как исламская мода покоряет женщин по всему миру
Восточные ковбои, горы Кавказа и мистические деревни:
невероятные красоты России в знаменитых на весь мир фильмах
Свадьбы, похороны и медведи.
Как выглядят самые странные обычаи народов России
Карельские петроглифы включили в список ЮНЕСКО
Под Смоленском на военных позициях 1940-х годов нашли предметы X века
Все материалы