Европейцы накопили 700 миллиардов евро лишних сбережений

В Европе и Великобритании жители накопили около 700 миллиардов евро избыточных сбережений, заявил CNBC Ник Нельсон, отвечающий в финансовом холдинге UBS за стратегию инвестирования в акции в Европе.

Введенные в 2020 году локдауны и беспрецедентные меры поддержки со стороны властей привели к появлению огромного объема личных накоплений: в США, по данным Moody’s Analytics, они на 2,7 триллиона долларов превысили ожидаемый до пандемии уровень. Тем временем массовая вакцинация в развитых странах позволила постепенно снимать ограничения, а у потребителей появилась возможность вновь тратить деньги.

В инвестиционной компании BlackRock, крупнейшей в мире по размеру активов под управлением, заявили, что после открытия европейских экономик люди уже приступили к тратам. Эксперты ожидают колоссальных расходов на походы в рестораны, выпивку, путешествия и досуг. «Мы зовем это «тратами-реваншем»: люди необычайно вдохновлены вкусом свободы, и бросаются деньгами, когда собираются пообщаться или покупают что-то по своему вкусу», — говорится в отчете BlackRock.

Там заметили, что в первом квартале 2021 года уже вырос спрос на предметы роскоши, как и траты на социальную активность: продажи в британских пабах на 12 процентов превысили допандемийный уровень в первую неделю после открытия.

При этом индустрия гостеприимства и общепита в Европе столкнулась с дефицитом кадров. На нехватку персонала жалуются владельцы берлинских ресторанов. В Великобритании бизнес испытывает серьезные проблемы из-за оттока мигрантов.

С нехваткой мигрантов столкнулась и российская экономика, признавал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом о высоком уровне накоплений россиян говорить не приходится: исследование «Ромира» показало, что финансовой подушки нет у 65 процентов граждан.