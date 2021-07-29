Доходы россиян оказались скрытыми

Рост реальных располагаемых доходов россиян, о котором 28 июля отчитался Росстат, оказался обусловлен скрытыми (или официально — ненаблюдаемыми) поступлениями, пишет «Коммерсантъ».

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Издание сравнило данные о росте реальных располагаемых доходов населения (доходы за вычетом обязательных платежей и с поправкой на инфляцию), увеличившихся на 6,8 процента за первую половину 2021 года, с информацией о реальных зарплатах и потреблении.

Реальные зарплаты, по данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в апреле-мае снизились на 0,6 процента (после снижения на один процент в среднем за месяц в первом квартале). Прирост потребительских расходов в свою очередь замедлился с 1,9 процента в первом квартале до одного процента во втором.

Издание объясняет сложившуюся ситуацию ростом ненаблюдаемых доходов россиян. Именно они привели к росту реальных располагаемых доходов на фоне снижения остальных показателей. К ненаблюдаемым доходам относятся поступления от инвестиций и теневые заработки.