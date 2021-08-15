Экономист Финогенова предупредила об ошибках в накоплении пенсий

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова сообщила, что с 2022 года мужчины в возрасте от 45 лет и женщины от 40 лет трижды в год будут получать информацию о состоянии их пенсионного счета, накопленного стажа и предполагаемом размере страховой пенсии по старости. Экономист дала советы, где проверить начисление пенсии, а также предупредила о возможных ошибках, сообщает агентство «Прайм».

Из чего складывается пенсия?

Финансист рассказала, что страховая пенсия по старости формируется из фиксированной выплаты и страховой пенсии. Первая часть пенсии не зависит от личного трудового стажа россиянина и индексируется каждый год, согласно решению правительства. При этом размер этих накоплений увеличивают вдвое для граждан старше 80 лет.

6044 рубля Фиксированная выплата страховой пенсии в 2021 году

Для некоторых категорий россиян (имеющих иждивенцев или работников Крайнего Севера, например) объем фиксированной выплаты также будет больше. Ее размер умножают на повышающий коэффициент, если гражданин вышел на пенсию позже официально установленного пенсионного возраста.

Страховая часть пенсии определяется трудовым стажем работника. В большей степени этот показатель зависит от его продолжительности страхового стажа — количества лет работы, во время которых на фонд оплаты труда сотрудника перечисляли страховые взносы в Пенсионный фонд России (ПФР), а также от уровня официальной заработной платы, которые он получал.

С 2015 года эти два параметра учитываются при расчете размера индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), который равен сумме пенсионных коэффициентов за все годы страхового стажа. Чтобы определить страховую пенсию, нужно умножить ИПК на стоимость одного пенсионного коэффициента, размер которого утверждается правительством Юлия Финогенова Фото: РЭУ им. Г.В. Плеханова

При этом дополнительные пенсионные баллы дают такие социально значимые этапы жизни, как служба в армии, уход за инвалидом первой группы, уход за ребенком до полутора лет и другие обстоятельства. Переход на бальную систему произошел в 2015 году, поэтому баллы насчитывают до 2015 года и после.

98.86 рубля Размер одного пенсионного коэффициента

Как проверить накопление пенсии?

Специалист объяснила, что размер начисленных до 2015 года ИПК следует запросить в личном кабинете на сайте ПФР. При этом ИПК может быть увеличен на объем повышающего коэффициента, если обратиться за пенсией не сразу. Приобретенные до 2002 года пенсионные права оценивают через размер трудовой пенсии, поскольку с этого года ключевым критерием при расчете пенсии стал размер страховых взносов, а не стаж.

Конвертация пенсионных прав до 2015 года происходит в два этапа: с 2002 по 2014 год (с начала пенсионной реформы и до перехода на балльную систему, когда в основу расчета пенсии ложился пенсионный капитал) и до 2002 года (валоризация пенсионных прав)

В процессе валоризации пенсий необходимо понимать, считаются ли социально значимые периоды в календарном порядке или в льготном. Финагенова напомнила, что правом на валоризацию обладают россияне, которым назначили страховую пенсию при наличии советского стажа до 1991 года.

Как правило, наиболее проблемным моментом при определении размера страховой пенсии по старости является доказательство периода трудового стажа. Поскольку Пенсионный фонд работает с документами, то важно, чтобы при его оценке не были допущены ошибки, в особенности, если стаж учитывается за период до 2002 года Юлия Финогенова Фото: РЭУ им. Г.В. Плеханова

При этом некоторые периоды стажа ПФР может не учитывать, поскольку по его данным организации-работодателя не существовало или за работника не уплачивали взносы. В таком случае необходимо найти двух свидетелей, которые подтвердят работу в фирме и оплату взносов, после чего добиться судебного разбирательства. Поэтому следует ознакомиться с данными о стаже, которые предоставит ПФР с теми, что указаны в трудовой книжке, подчеркнула эксперт.

В настоящее время у граждан имеется возможность проверить корректность данных о страховом стаже, зарплате и размере уплаченных страховых взносов через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или через портал Госуслуг. Можно также лично обратиться за этой информацией в территориальное отделение фонда или в МФЦ Юлия Финогенова Фото: РЭУ им. Г.В. Плеханова

Ранее в России захотели защитить клиентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ) от мошенников. В Госдуму внесли законопроект, согласно которому НПФ придется вернуть пенсионные накопления россиянам если их незаконно перевели в другие страховые компании и это подтвердил суд.