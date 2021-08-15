Экономика
 
Последние новости
Инфекционист назвал сроки появления новой мутации COVID-19
Аналитик назвала факторы роста цен на нефть
Россиянам назвали способы получить кредит из дома
ДПС решила следить за российскими водителями по-новому
Елена Воробей высмеяла Бузову фразой «оружие массового поражения»
Трамп обвинил Байдена в отсутствии уважения к Америке у талибов
В США заявили о потере международного имиджа после ухода из Афганистана
Британский пловец не испугался 50 акул и наслаждался «общением» с ними
В Раде раскрыли судьбу россиян при «передаче» Крыма и Кубани Украине
Новости партнеров
Прослушать новость

Экономист Финогенова предупредила об ошибках в накоплении пенсий

Финансист Финогенова рассказала, как проверить начисление пенсии
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова сообщила, что с 2022 года мужчины в возрасте от 45 лет и женщины от 40 лет трижды в год будут получать информацию о состоянии их пенсионного счета, накопленного стажа и предполагаемом размере страховой пенсии по старости. Экономист дала советы, где проверить начисление пенсии, а также предупредила о возможных ошибках, сообщает агентство «Прайм».

Из чего складывается пенсия?

Финансист рассказала, что страховая пенсия по старости формируется из фиксированной выплаты и страховой пенсии. Первая часть пенсии не зависит от личного трудового стажа россиянина и индексируется каждый год, согласно решению правительства. При этом размер этих накоплений увеличивают вдвое для граждан старше 80 лет.

6044
рубля
Фиксированная выплата страховой пенсии в 2021 году

Для некоторых категорий россиян (имеющих иждивенцев или работников Крайнего Севера, например) объем фиксированной выплаты также будет больше. Ее размер умножают на повышающий коэффициент, если гражданин вышел на пенсию позже официально установленного пенсионного возраста.

Страховая часть пенсии определяется трудовым стажем работника. В большей степени этот показатель зависит от его продолжительности страхового стажа — количества лет работы, во время которых на фонд оплаты труда сотрудника перечисляли страховые взносы в Пенсионный фонд России (ПФР), а также от уровня официальной заработной платы, которые он получал.

При этом дополнительные пенсионные баллы дают такие социально значимые этапы жизни, как служба в армии, уход за инвалидом первой группы, уход за ребенком до полутора лет и другие обстоятельства. Переход на бальную систему произошел в 2015 году, поэтому баллы насчитывают до 2015 года и после.

98.86
рубля
Размер одного пенсионного коэффициента

Как проверить накопление пенсии?

Специалист объяснила, что размер начисленных до 2015 года ИПК следует запросить в личном кабинете на сайте ПФР. При этом ИПК может быть увеличен на объем повышающего коэффициента, если обратиться за пенсией не сразу. Приобретенные до 2002 года пенсионные права оценивают через размер трудовой пенсии, поскольку с этого года ключевым критерием при расчете пенсии стал размер страховых взносов, а не стаж.

В процессе валоризации пенсий необходимо понимать, считаются ли социально значимые периоды в календарном порядке или в льготном. Финагенова напомнила, что правом на валоризацию обладают россияне, которым назначили страховую пенсию при наличии советского стажа до 1991 года.

При этом некоторые периоды стажа ПФР может не учитывать, поскольку по его данным организации-работодателя не существовало или за работника не уплачивали взносы. В таком случае необходимо найти двух свидетелей, которые подтвердят работу в фирме и оплату взносов, после чего добиться судебного разбирательства. Поэтому следует ознакомиться с данными о стаже, которые предоставит ПФР с теми, что указаны в трудовой книжке, подчеркнула эксперт.

Ранее в России захотели защитить клиентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ) от мошенников. В Госдуму внесли законопроект, согласно которому НПФ придется вернуть пенсионные накопления россиянам если их незаконно перевели в другие страховые компании и это подтвердил суд.

Предыстория: Россиян предостерегли от ошибок при накоплении пенсии
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россияне назвали лучший возраст для ухода с работы
В России предложили провести новую пенсионную реформу
Россиянам напомнили о прибавке к пенсии в августе
Россияне назвали лучшее время для ухода на пенсию
В России пересчитают пенсии работающим пенсионерам
Другие материалы рубрики
Экономика00:0017 июня

Новое величие.

Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
21:47 6 августа

Путин поручил принять меры по ограничению инфляции

10:0013 августа

«Билайн» и Сеченовский университет подписали соглашение о сотрудничестве

03:5813 августа

Политолог назвал причину подорожания газа в Европе

Экономика00:01 2 июня

Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.

Почему Россия вынуждена спасать ее?
03:0713 августа

США снизили прогноз сбора пшеницы в России

02:5313 августа

Финансист раскрыл россиянам способ защитить сбережения

02:0513 августа

Слабый ветер ударил по прибыли «зеленого» энергогиганта

Экономика00:0325 мая

Отрицательный рост.

Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
20:4512 августа

Японцы придумали новый индикатор чистой экономики

20:3612 августа

Раскрыты траты бывшей жены самого богатого человека в мире

20:2412 августа

Adidas избавится от Reebok

Россия
Путин поручил представить к госнаградам погибших при крушении Бе-200
«Наши ребята не дождались помощи»
21 год назад затонула подлодка «Курск». Почему погибли люди и можно ли было их спасти?
Новорожденную девочку в Москве назвали Психосоматикой
На Арбатско-Покровской линии Мосметро заработает проход по Face Pay
«Это было чудовищное гестапо!»
 
В финал квиз-марафона общества «Знание» вышли 100 команд из 66 городов
«Зачем обрекать нас на муки? Вы люди или нет?»
История тяжелобольных россиян, которых отказывались лечить врачи
Все материалы
Мир
Президент Польши решил подписать спорный закон о евреях
«Они не боятся правосудия»
Арабская мафия захватила Германию. Почему против криминальных кланов бессильны все законы?
Турция начала расследовать причины крушения Бе-200
Переходят границу.
Турция мягко захватывает страны бывшего СССР. Почему Россия не может ей помешать?
Более 200 человек стали жертвами землетрясения на Гаити
Российский пожарный самолет Бе-200 разбился в Турции.
Погибли все находившиеся на борту российские и турецкие специалисты
Талибы взяли под контроль почти весь Афганистан
Все материалы
Бывший СССР
Алиев обвинил Армению в отсутствии ответа на мирный договор с Азербайджаном
Украине предрекли «неприятный сюрприз» во время визита Меркель
«ОМОН зверствовал»
Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны
Националисты избили украинского журналиста возле офиса Зеленского
Украину предупредили о дефолте из-за одной проблемы
Признание Крыма, вторжение на Украину, интеграция с Россией и протесты.
О чем Лукашенко рассказал на пресс-конференции?
Все материалы
Экономика
Россияне стали чаще брать микрозаймы
Российские водители перечислили самые ненадежные авто
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
В России предложили ввести новый налоговый вычет
Гуманизация и безопасность с пользой для бюджета.
Как России развиваться: идеи предпринимателя Дмитрия Давыдова
Политолог призвал Россию перейти к прокачке нефти по национальным трубопроводам
Все материалы
Силовые структуры
Командовавшего спецназом «Вымпел» генерала ФСБ объявили в розыск
Причиной взрыва автобуса в Воронеже назвали газовый баллон.
В результате ЧП погибли два пассажира и пострадали 20
Задержаны пособники побега заключенных из подмосковного ИВС
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Взрывотехники ФСБ подключились к расследованию ЧП с автобусом в Воронеже
ФСБ задержала 73-летнего ученого по делу о госизмене.
Разработчика гиперзвукового оружия подозревают в раскрытии секретов
Следователи допросят помогавших в навигации полета Ми-8 сотрудников авиакомпании
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Пита Тауфатофуа«Люди не в курсе нашей тяжелой работы»
Эти спортсмены не выиграли медалей на Олимпиаде, но все равно покорили мир
Российские гимнастки остались без золота Олимпиады впервые за 25 лет.
Их соперница грубо ошиблась, но все равно победила
Лионель МессиМесси ушел из «Барселоны».
Где теперь будет играть один из лучших футболистов мира?
Все материалы
Культура
Робин из комиксов о Бэтмене станет бисексуалом
Он такой один.
Американцы сняли про Барака Обаму пятичасовое кино. Почему его надо посмотреть?
MaкSим показала первое фото из больницы после выхода из комы
Лоло ЗуайГлавная музыка месяца:
курортный роман Земфиры и 50 заплаканных мужчин
En+ Group представит экологичную скульптуру на фестивале в Лондоне
«Я достал из раны бомбу и оцепенел»
Военный хирург объездил самые горячие точки планеты. Теперь он рассказал о них миру
Экс-супруга Эминема попыталась покончить с собой
Все материалы
Интернет и СМИ
Известный российский блогер приехал в столицу Афганистана и описал обстановку
«Мы ошиблись»
Французы создали интернет и пользовались им раньше всех на планете. Что погубило их революционный проект?
Собчак высмеяла участников нового шоу Бузовой и сравнила их с Тарасовым
«Чудо, что я дышу»
Случайная стрельба сломала жизнь молодой американке. Но она не отчаялась и стала известной на весь мир
Гендиректор «Би-би-си» осудил отказ России в продлении визы журналистке
«Третий глаз»
Как система тотальной слежки доводит офисных сотрудников до самоубийства
В Британии прокомментировали отказ России в продлении визы журналистке
Все материалы
Ценности
Президент ЮАР Джейкоб Зума (в центре) и премьер-министр провинции Гаутенга Дэвид Махура (справа) танцуют во время празднования Дня Африки 24 мая 2015 года в ПреторииМиллиардеры трущоб.
Как живут богатейшие люди Африки, пока их страны утопают в нищете
Ники МинажРезиновая мечта.
Как «кроксы» превратились из обуви для моряков в модный тренд и принесли миллионы своим создателям
Себастьян Курц в кампании партии Die neue VolksparteiКлевый канцлер.
Как самый сексуальный политик планеты бросил университет и возглавил страну
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Турист принял застрявших на горе людей за блеющих козлов и чуть не прошел мимо
Женщина перестала носить одежду из-за аллергии на собственную кожу
Враг рода человеческого.
Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
Врачи извлекли пронзивший череп насквозь прут из головы пациента и спасли его
Рыба упала с неба на припаркованный автомобиль и повредила его
«Таксисты говорят: "Путин — такой красивый"»
Переехавшая в Китай россиянка — о том, что иностранцев восхищает в русских
Щедрый клиент ресторана оставил больше 70 тысяч рублей чаевых сотрудникам кухни
Все материалы
Электромобили Audi, Mercedes и Porsche сразились в дрэге с Tesla
Lamborghini Countach возвращается
Всё о самой неожиданной новинке 2021 года
Представлен пикап Ford F-150 Shelby с динамикой суперкара
Alpine A110: наследник французcкой легенды бросает вызов Porsche
Оригинальному Alpine A110 исполнилось шестьдесят
Mercedes-Benz остановил продажи кроссоверов с V8 на крупнейшем рынке
Нестареющему спорткару Alpine A110 — шестьдесят!
Избранное на «Моторе»: всё, что нужно знать о французской марке Alpine
Полноприводный Haval Jolion для России отличился новым двигателем
Все материалы
Среда обитания
Названа выгодная альтернатива покупке квартиры в Москве
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
В Москве рекордно подорожало элитное жилье
Россияне кинулись скупать квартиры в одной европейской стране
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
«Советскую Белоруссию» вернут в Москву
Праведный огонь.
Глобальное потепление выжигает планету пожарами. Почему человечество бездействует?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Россия — это холодец»
Самые популярные и мемные песни об отдаленных уголках страны
«Вдруг я понимаю: это следы медведя»
Как москвичка изменила свою жизнь, чтобы объездить Россию и снять ее с дрона
«Добраться туда тяжело»
Барханы, снежные горы и цветущая сон-трава: затерянная Россия в объективе фотографа
Крещение киевлян«По крещеным детям плакали, как по мертвым»
Историк о главных мифах про крещение Руси
«Тянуло сюда душою»
История россиян, которые решили вернуться в родную деревню
«Мы ощутили место силы»
Белоснежные простыни, японские купели и самшиты: зачем россияне едут в глэмпинги
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Все материалы