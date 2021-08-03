Россиянам напомнили о прибавке к пенсии в августе

Заместитель директора по науке Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин в беседе с агентством «Прайм» напомнил, что некоторые россияне могут претендовать на прибавку к пенсии в августе.

Так, ежегодно в августе происходит перерасчет страховой пенсии работающих пенсионеров. Прибавка рассчитывается как произведение количества индивидуальных коэффициентов, заработанных пенсионером за предшествующий год, и стоимости одного пенсионного коэффициента.

При этом количество коэффициентов зависит от величины доходов, зарплаты или выполнения работ по договорам гражданско-правового характера работающего пенсионера, за предшествующий год, с которых были начислены страховые взносы. «При этом максимальное увеличение ограничено тремя коэффициентами за год», — подчеркнул специалист.

Для того, чтобы получить прибавку к пенсии с 1 августа пенсионерам нужно иметь официальные доходы от работы. При этом обращаться для индексации пенсии никуда не надо, поскольку Пенсионный фонд автоматически сделает перерасчет.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что части россиян необходимо платить повышенную пенсию. Речь идет о тех, кто проработал в сельской местности не менее 30 лет. При этом повышенные выплаты они должны получать, даже если в момент назначения выплат проживали в городе, уверен депутат.