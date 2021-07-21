Части россиян предложили платить повышенную пенсию

Части россиян необходимо платить повышенную пенсию. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), его слова приводит Ura.ru.

Речь идет о тех, кто проработал в сельской местности не менее 30 лет. При этом повышенные выплаты они должны получать, даже если в момент назначения выплат проживали в городе, уверен депутат. «Мы считаем, что это неправильно, что назначать повышенную пенсию нужно в любом случае — человек честно отработал положенный срок в сельском хозяйстве. В рамках соцподдержки этот вопрос надо решить», — заключил Нилов.

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Еще депутат напомнил, что с января пенсионерам, проработавших более 30 лет в сельском хозяйстве и живущим в селах, платили повышенную пенсию, однако в случае переезда надбавку убирали.

Ранее привившимся от COVID-19 россиянам предложили поднять пенсию. Чтобы преодолеть пандемию в стране, политолог и общественный деятель Сергей Марков призвал поощрять граждан за вакцинацию прибавками к пенсии и премиями к зарплате.

А депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать привитым от коронавируса пенсионерам пособия. Он уверен, что выплаты значительно поддержат пенсионеров и станут стимулом для них в вопросе вакцинации.