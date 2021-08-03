Россияне назвали лучшее время для ухода на пенсию

Уволиться и уйти на пенсию по достижении установленного законом возраста собираются только 30 процентов россиян. Об этом говорится в исследовании сервиса hh.ru и финтех-компании «Деньги Вперед», передает РБК.

Еще 19 процентов участников опроса заявили, что не собираются ждать и уйдут с работы раньше пенсии, 6 процентов назвали лучшим временем для ухода возраст 70-75 лет, а еще 42 процента россиян намерены работать, пока позволяет здоровье.

Работать, пока позволяет здоровье, преимущественно собираются молодые. В категории от 18 до 34 лет доля таких ответов составила 45-50 процентов. По регионам в лидерах оказалась Московская область — 55 процентов, немногим меньше таких людей в Волгоградской и Иркутской областях — 53 и 50 процентов соответственно.

При этом 56 процентов опрошенных не делают сбережений для жизни на пенсии. У остальных есть разные способы накопить деньги. Так, 17 процентов имеют накопительный счет или депозит, еще 14 процентов инвестируют в ценные бумаги, 13 процентов вкладывают в недвижимость, 10 процентов пользуются негосударственным пенсионным фондом. Копят валюту и используют полисы страхования жизни 9 и 1 процент россиян соответственно.

В основном о финансовом обеспечении пенсии заботятся менеджеры высшего звена, руководители строительной отрасли и юристы. Меньше всего этим занимаются люди рабочих профессий.

Ранее сообщалось, что рейтинг городов, в которых россияне предпочли бы жить на пенсии, возглавила Москва. Согласно данным исследования, столицу, расположившуюся на первом месте, выбрали 16 процентов опрошенных, за Санкт-Петербург проголосовали 15 процентов респондентов, а за Сочи — 12 процентов. Краснодар (6 процентов) и Калининград (3 процента) заняли четвертую и пятую строчки списка соответственно.