Россияне назвали предпочтительные для пенсии города

Рейтинг городов, в которых россияне предпочли бы жить на пенсии, возглавила Москва. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос, проведенный сервисом «Работа.ру» и «СберНПФ».

Согласно данным исследования, столицу, расположившуюся на первом месте, выбрали 16 процентов опрошенных, за Санкт-Петербург проголосовали 15 процентов респондентов, а за Сочи — 12 процентов. Краснодар (6 процентов) и Калининград (3 процента) заняли четвертую и пятую строчки списка соответственно.

Почти половина опрошенных также заявили, что намерены жить в выбранных для пенсии городах на собственные накопления. При этом 34 процента россиян хотели бы потратить на это пенсию от государства. 18 процентов респондентов выразили намерение продать жилье в родном городе для переезда, а 15 процентов — планируют обеспечить себя за счет своего бизнеса.

Ранее независимый финансовый консультант Александр Доржиев рассказал, как стать миллионером к пенсии. По оценкам эксперта, в среднем взрослый россиянин каждый месяц тратит около 2500 рублей на спиртное. Данную сумму Доржиев рекомендует ежемесячно инвестировать в акции на фондовом рынке. Он отметил, что если дивиденды будут составлять 10 процентов в год, то за 40 лет можно накопить около 15 или 17 миллионов рублей.