Россиянам предложили начислять выплаты за переезд в другой регион

Минтруд России предложил начислять россиянам выплаты за переезд в другой регион с целью трудоустройства. Проект федерального закона о внесении изменений в закон РФ «О занятости населения в РФ» опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В министерстве полагают, что инициатива поможет расширить круг соискателей вакансий, которых поддержит государство при трудоустройстве в другой местности: как в пределах одного региона, так на территории другого.

«Теперь эту услугу могут получить не только безработные граждане, которые зарегистрированы в центрах занятости, но и те, кто ищут работу и готовы переехать для временного трудоустройства или на постоянное место жительства в новой местности», — объяснили в Минтруде.

На данный момент безработным россиянам при переезде в другую местность оказывают финансовую поддержку. Она включает в себя оплату стоимости проезда и суточные расходы, а также аренду жилья, провоз имущества и выплату единовременного пособия при переселении, размер которого назначают власти регионов.

Если закон утвердят, то российские субъекты выделят дополнительные средства на оплату суточных и единовременного пособия гражданам, не сумевшим трудоустроиться в своем регионе.