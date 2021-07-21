Российским пенсионерам рассказали о доплатах и прожиточном минимуме

В пресс-службе Пенсионного фонда (ПФР) рассказали российским пенсионерам о доплатах и прожиточном минимуме. Об этом пишет РБК.

В фонде сообщили, что с 2022 года для назначения социальной доплаты к пенсии пенсионерам не придется подавать заявления и предоставлять какую-либо информацию. «Доплата будет назначаться проактивно со дня назначения пенсии», — говорится в сообщении. При этом федеральная или региональная доплата предусмотрена для всех неработающих пенсионеров, чья общая сумма доходов не дотягивает до величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП).

Если размер пенсии установлен ниже величины МПМ, то территориальный орган пенсионного фонда проверит меры соцподдержки через Единую государственную информационную систему соцобеспечения. Если там не будет никаких сведений, то ПФР направит запрос в соответствующий уполномоченный орган.

Если и после этого доход пенсионера не будет дотягивать до размера прожиточного минимума, местный орган ПФР сам установит необходимую сумму и оповестит об этом пенсионера в течение трех рабочих дней.

Ранее сообщалось, что ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2022 год намерены оставить на том же уровне, на котором он был установлен на 2021 год. Проект федерального закона, рассчитывающего пенсию, был разработан Минтрудом России и согласован с Минфином, Минэкономразвития, Росстатом и Пенсионным фондом. В пояснительной записке к документу говорится, что ожидаемый период выплаты накопительной пенсии для мужчин и женщин с 1 января 2022 года предлагается установить в размере 264 месяцев.