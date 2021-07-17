Правительство одобрило законопроект по защите пенсионных накоплений

Правительство России одобрило проект федерального закона, который призван защитить пенсионные накопления от недобросовестных страховщиков. Об этом говорится в перечне решений заседаний кабинета министров, опубликованном на его сайте.

«Законопроект направлен на обеспечение защиты прав застрахованных лиц при неправомерном переводе средств пенсионных накоплений от одного страховщика другому в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании», — говорится в сообщении.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, люди, пострадавшие от действий страховщиков, смогут вернуть доход от процентов, который был потерян. Это можно будет сделать при переводе средств из одного пенсионного фонда в другой.

Как отметил Мишустин, любой гражданин может перевести свои накопления из одного пенсионного фонда в другой, а новые меры помогут защитить свои будущие пенсии.

Ранее правительство утвердило правила выплаты надбавки к пенсии для работников агропромышленного комплекса. Так, на 25 процентов увеличатся выплаты пенсионерам, проработавшим в сельском хозяйстве не менее 30 лет. На надбавку уже с начала 2022 года могут рассчитывать представители более 500 профессий.