Депутаты Госдумы заявили о несправедливости низких пенсий у работавших россиян

Депутаты Госдумы заявили, что низкие пенсии у работавших всю жизнь россиян несправедливы

Депутаты Госдумы Сергей Вострецов и Олег Шеин заявили, что низкие пенсии у россиян, работавших всю жизнь и при этом получавших невысокую зарплату, несправедливы. Их слова в субботу, 17 июля, передает Ura.ru.

По их мнению, таким пенсионерам начисляют почти такие же выплаты, как людям с небольшим трудовым стажем, в чем «есть некая несправедливость».

«Я считаю, как минимум в два раза должна отличаться минимальная пенсия работающего человека от пенсии человека, который не работал совсем», — сказал Вострецов.

Олег Шеин добавил, что это связано с тем, что сами пенсии в России занижены. Еще одной из проблем, по его мнению, является то, что люди работают без официального трудоустройства.

