В России задумались об индексации пенсий работающим пенсионерам

Минтруд, Минфин и Минэкономразвития России задумались о включении в бюджет на 2022 год индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Соответствующее поручение было дано главам ведомств Антону Котякову, Антону Силуанову и Максиму Решетникову. Данный вопрос будет рассмотрен сотрудниками министерств совместно с социальными партнерами. Вместе они проработают необходимость и финансовое обеспечение увеличение пенсий россиян.

Ранее член комитета Госдумы по финансовому рынку Алексей Изотов назвал условие для повышенной индексации пенсий. По словам политика, индексация пенсий может вырасти в результате доходности, которую приносит Пенсионный фонд России (ПФР) за счет инвестирования средств.