Россиянам раскрыли сроки роста пенсии до 20 тысяч рублей

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рассмотрела бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, раскрыв сроки роста пенсии. Документ опубликован на сайте Федерации независимых профсоюзов России.

Отмечается, что индексация страховых пенсий традиционно будет производиться с 1 января. В 2022 году размер индексации должен составить 5,9 процента, в 2023-м — 5,6 процента, а в 2024-м — 5,5 процента.

В результате среднегодовой размер страховой пенсии по старости составит в 2022 году 18 447 рублей, в 2023-м — 19 399 рублей, а в 2024-м пенсия вырастет до 20 388 рублей.

Также с 1 января 2022 года размер пенсионного коэффициента для неработающих пенсионеров предлагается установить на уровне 104,69 рубля, в 2023-м — 110,55 рубля, в 2024 году — 116,63 рубля. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии устанавливается с 1 января 2022 года в сумме 6 401 рубля 10 копеек. Планируется, что в 2022 году страховые пенсии в России будут получать 39,57 миллиона человек, в 2023 и 2024 годах — 38,93 миллиона человек и 38,86 миллиона человек соответственно.

Бюджет ПФР перед принятием проходит согласование в правительстве и утверждается Госдумой.

Ранее в июле Минтруд назвал регионы России с самыми высокими страховыми пенсиями по старости. Как и в прошлом году, рейтинг возглавил Чукотский автономный округ, пенсионеры которого получают 27 258,63 тысяч рублей. В топ-4 также вошли Ненецкий автономный округ (24 399,89 рубля), Камчатский край (23 435,97 рубля) и Магаданская область (23 442,32 рубля).